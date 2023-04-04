Рассмотрим, как выбрать тандыр для дома или дачи по основным параметрам: масса, толщина стенок, производитель, горловина и высота.





Почему стоит купить тандыр для дачи и дома

К основным преимуществам тандыра относится:

Скорость приготовления.

Внутри развивается температура до 400 ℃ и более, благодаря чему любая еда готовится очень быстро. За блюдом не нужно следить. В отличие от мангала, где приходится постоянно переворачивать решетку или шампуры, тандыр их равномерно приготавливает со всех сторон.

Понадобится в 3 раза меньше дров, чем для гриля или мангала.

Уникальный вкус. Блюда, приготовленные в керамическом тандыре, обладают особым ароматом, который нельзя сравнить с обычной духовкой.

Масса

Учитывайте массу самого тандыра и снаряжения, т.е. подставки, шампуров и прочего. Причем разница между чистой керамикой и снаряженной массой может достигать 20 килограмм.

В целом, существует 4 вида тандыров:

Малые – от 50 до 80 кг;

Средние – от 80 до 100 кг;

Тяжелые – от 100 до 160 кг;

Сверхтяжелые – более 160 кг.

Масса – важный параметр, т.к. на нее влияет размер и толщина стенок. Традиционные азиатские тандыры весили 350-1000 килограммов, но домашние, как правило, намного легче.

Малые тандыры подойдут для дачи, или если вы хотите готовить лепешки на природе. Их можно загрузить в машину или оставить на зимовку в гараже. Готовить зимой в малом тандыре не выйдет – он не наберет необходимую температуру.

Средние уже подойдут для готовки осенью, когда температура падает ниже 10 градусов. Хорошо держит тепло, но зимой все равно будет быстро остывать.

Тяжелые – более 100 кг, хороши, если вы собираетесь готовить круглогодично. Отлично держат тепло, при этом подходят для приготовления двух и более закладок шашлыка подряд.

Если вы ищете, какой тандыр выбрать для продажи выпечки даже зимой, ваш выбор – сверхтяжелая жаровня. Расход дров у них больше, но и работают на одной закладки они дольше.

Толщина стенок

Толщина стенок всегда связана с массой. Чем стенки толще, тем дольше сохраняется тепло. Малые тандыры очень быстро обмениваются теплом с окружающей средой, поэтому осенью или зимой приготовить в них лепешки не выйдет.

Тандыры до 100 кг редко имеют толщину стенки более 5 см. У тяжелых и сверхтяжелых стенки достигают 8 см. Оптимальную толщину вы может определить самостоятельно. Если вы ищете, какой тандыр выбрать для дачи на лето – смело берите малые и средние.

Под «толщиной» следует понимать нижнюю часть поддувала, которая всегда тоньше горловины. Недобросовестные продавцы часто указывают толщину верхнего отдела поддувала, чтобы ввести в заблуждение.

Перед тем, как выбрать тандыр для дачи, учитывайте, что их изготавливают вручную, поэтому стенка почти всегда немного толще/тоньше заявленных параметров.

Диаметр горловины

Чем шире горловина, тем больше возможности тандыра. Оптимальный диаметр – 30 см, которого достаточно для приготовления мяса, хачапури и лепешек. К тому же диаметр горловины позволяет использовать ключи, этажерки, шампуры и курницы.

Малые тандыры с шириной горловины до 23 см возможно использовать только под шампуры. Обычно их берут как замену мангала, т.к. в тандыре намного выше температура и мясо получается мягче.

Диаметра 23-28 см достаточно, чтобы использовать этажерку на три яруса или елочную сковороду. Именно их чаще всего используют для дачи, т.к. это – оптимальный вариант для постоянной готовки.

Жаровни с горловиной от 29 см универсальны. В частности, они позволяют использовать широкие этажерки, на которых можно жарить морепродукты, кабачки, тыкву, грибы и большие куски мяса. Более того, на ней вместятся 2-3 курицы среднего размера. Они отлично подходят для больших чугунных сковородок типа «Елочка», которая незаменима, если вы готовите на компанию из нескольких человек.

Высота

В первую очередь высота влияет на то, как равномерно будет готовиться пища. Низкие тандыры имеют внутреннюю высоту до полуметра. Если вы опустите шампур с мясом, то нижние кусочки уже сгорят, когда верхние только покроются корочкой.

Кроме этого, низкие жаровни не позволят одновременно приготовить много еды за раз. Аналогичная ситуация, если вы будете готовить рыбу на решетке или крючках – это приведет только к проблемам.

Как правильно выбрать тандыр дачи? Лучше, если высота будет в пределах 80-100 см. Этого достаточно, чтобы запечь целого сома или щуку. При покупке обязательно учитывайте, чтобы высота замеряется без крышки.

Форма

Теоретически тандыр может быть любой формы. В Азии из мастерах их делали «под себя», поэтому встречаются даже квадратные печи. Но от формы зависит то, какие продукты вы сможете готовить. Например, круглые жаровни удобны, чтобы выпекать лепешки: проще лепить тесто к стенкам. А вот для готовки на сковородке-елочке или шампурах лучше выбрать жаровню «кувшин».

Механизм открывания крышки

На традиционных тандырах крышка полностью съемная. Для этого сверху есть ушки, за которые можно ухватиться прихватками. Из плюсов – механизм очень простой и жаровня от этого не становится дороже. Но, поднять крышку одной рукой невозможно – она слишком тяжелая. В отдельных моделях вес может достигать 20 килограммов.

Сегодня распространены крышки с петлей. Они легко открываются одной рукой, вне зависимости от веса. К тому же не понадобится подставка.

Глазуровка

Глазуровка – это тонкий слой стекла, который покрывает керамику. Есть мнение, что она защищает тандыр от лишней влаги из воздуха или во время дождя. Часто в рекламе даже делают упор на то, что глазурованная керамика в разы долговечнее.

На самом деле от влаги лучше всего защищает чехол для тандыра. При первой же протопке керамика покрывается сеткой мелких трещин, от которых глазуровка никак не защищает. А уже сквозь них вода доберется до керамики.

Кроме этого, глазуровка в 1,5 раза увеличивает цену, даже если остальные характеристики сравнимые.

Топливо

Перед тем, как выбрать тандыр для дачи, следует определиться с топливом. Ниже перечислены варианты тандыров, которые мы классифицировали по видам топлива.

На дровах

Традиционные печи, которые используют на востоке и считаются стандартом у любителей среднеазиатской кухни. Сегодня дрова обычно заменяют готовым углем или брикетами для розжига. Дают характерный запах печи, поэтому шашлык получается не хуже, чем на мангале.

Электрические

Работают на встроенном ТЭН. В отличие от дровяных, намного компактнее, не выделяют копоть и дым. По характеристикам больше напоминают электродуховку. Обычно их используют для бизнеса, т.к. они потребляют много энергии. К тому же придется подключать тандыр через «звезду» или «треугольник», т.к. они работают от трехфазной сети. Их возможно использовать в квартире, т.к. они не дают дыма и копоти.

Газовые



Как и электрические, не требуют закладки дров. Работают от газового баллона, но можно подключить и магистральный газ. Возможно использовать печь даже внутри дома.

Производитель

От производителя зависит стабильность качества и все вышеуказанные параметры. Например, толщина стенок в дешевых жаровнях может быть меньше заявленной.

Наиболее популярные производители:

«Амфора» - главный экспортер жаровней зарубеж и самый массовый производитель в РФ. В основном выпускает компактные модели, которые подойдут для дачи.

«Технокерамика» - относительно молодой бренд, суть которого – отменное качество. Каждая печь отдельно тестируется в лаборатории.

«ЭКО» - знамениты ярким дизайном и красивой глазуровкой.

Все работают уже больше 15 лет, к тому же никогда нет брака. Покупать дешевые китайские тандыры не стоит. Во-первых, печи быстро трескаются, т.к. производители используют смесь жаропрочной глины с обычной. Во-вторых, часто они не соответствуют заявленным характеристикам. Например, стенки слишком тонкие.

Комплектация и аксессуары

Чтобы после покупки не искать все аксессуары по отдельности, убедитесь, что производитель уже добавил в комплектацию:

Шампуры;

Подвеску для шампуров;

Колосниковую решетку;

Кочергу для уборки золы и пепла.

Некоторые производители добавляют в комплектацию также подставку под тандыр и под крышку, например Аладдин и Аладдин Мини. Она не даст керамике впитывать влагу с земли и упростить чистку.

Также полезный аксессуар – это термометр. Можно обойтись и без него, но тогда придется готовить наугад. Он позволяет контролировать температуру внутри тандыра.

Обратите внимание, что тандыр должен показывать температуру воздуха, а не стенок, т.к. почти все блюда, кроме лепешек, с ними не контактируют.

Топ лучших тандыров для дачи и дома

Амфора «Охотник»

Его стоит купить, если вы хотите понять, что такое – хорошая жаровня. Тандыр Охотник недорогой, удобен для дачи или дома. Разместить можно в беседке или на улице. Стенки пятисантиметровые, быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло.





Каркас выполнен из кованого металла. Удобен, если вы часто выезжаете на природу. В комплекте идет 8 шампуров и кочерга. Жара хватает, чтобы на одной закладке дров пожарить три партии шашлыка.

В комплекте не идет подставки, но производитель рекомендует устанавливать тандыр на камень или металлическую подставку.

Амфора «Кочевник»

Компактная восточная печь, массой всего в 50 кг. Внутреннего объема хватит, чтобы приготовить шашлык на 6 человек. Из-за малого размера, его легко поставить в багажник или на заднее сидение автомобиля.

В комплект входит 8 шампуров из пищевой нержавейки. Наконечники спиральные, поэтому жало не будет спадать на решетку. Ключевым преимуществом «Кочевника» является хороший чугунный колосник, который упрощает выгребание угля. Стенки с кованной решеткой имеют толщину 5 см. Для переноса предусмотрены две ручки.

Сармат Кочевник - один из самых маленьких тандыров, и его можно с легкостью перевозить в машине.

Покупатели в отзывах не обнаружили недостатков.

Технокерамика «Александр»

Если вы любите много готовить, то стоит купить «Александр». Это - крупный тандыр, массой 108 кг, рассчитанный на приготовление 5 кг мяса за один розжиг. Отзывы показывают, что это - отличный выбор для бизнеса и выпечки на продажу.

Благодаря толстым стенкам, подходит для готовки даже зимой. «Александр» уверенно держит тепло в течение 4 часов.

Из-за горловины в 310 мм возможно установить трёхъярусную этажерку или сковородку-елку. Керамика украшена национальным восточным орнаментом.

Это оптимальная жаровня, если вы планируете часто готовить много еды на свежем воздухе. В комплекте идет подставка с ножками, поэтому тандыр не касается земли. А благодаря колесикам его можно перемещать по участку без проблем. Изначально идет полная комплектация для готовки.

Технокерамика «Гектор»

Среднеразмерная модель, высотой в 93 см. Оптимальный вариант для дачи и загородного дома, если вы хотите купить мангал и гриль в одном лице. Разогревается до 650 оС, при этом стенки достаточно тонкие – всего 5 см.

Поверхность глазурованная, с металлическим каркас. На модель действует десятилетняя гарантия. «Гектор» поставляется вместе с кованной подставкой, но без колесиков.

Судя по отзывам, это - оптимальный выбор, если вы подбираете оптимальную модель для загородного дома.

Амфора «Есаул»

Если вы хотите купить традиционный среднеазиатский тандыр, то обратите внимание на «Есаул». Печь выполнена из экологически чистой глины, которая обожжена при температуре 1100 оС.





Масса жаровни – 97 кг. Его хватит, чтобы приготовить еду на десятерых человек на одной закладке дров. Крышка откидная, что упрощает готовку. Горловина имеет диаметр 29 см. Форма подходит, чтобы готовить азиатские лепешки, как наан.

На горловину возможно установить подставку под узбекский казан для приготовления чорбы, плова или кулеша. В комплекте идет восемь шампуров из углеродистой стали и кочерга.

Покупатели в отзывах отмечают, что выбрать тандыр стоит только для больших компаний, т.к. больше половины внутреннего пространства остается пустой, если готовить 2-3 порции еды.

Электрический тандыр «Виноград»

Компактная модель, которая потребляет всего 1,5 кВт. Спираль нагревает печь до рабочих температур за десять минут. Высокой энергоэффективностью не обладает: на одну порцию шашлыка уйдет до получаса, зато «Виноград» безопасный. Его можно включать даже в квартире или в деревянной беседке.

Покупатели в отзывах отмечают, что «Виноград» почти не нагружает сеть и хорошо подходит для старой проводки.

Амфора «Сармат Восточный»

Недорогая печь, имеющая форму шара. Быстро прогревается и хорошо держит тепло, благодаря стенкам в 6 см. «Сармат Восточный» удобен для приготовления восточных лепешек или мяса.





В комплекте идет 20 шампуров для приготовления мяса и «солнышко», чтобы их подвесить.

Отзывы говорят, что такая форма удобна для приготовления еды на решетке, стенках или сковородке елочке. Но шампуры придется использовать только комплектные, т.к. высота всего 50 см.

ЭКО «Посейдон»

«Посейдон» выполнен в традиционном восточном стиле, как и большинство товаров из ассортимента «Эко». Изготавливается вручную, поэтому у каждой печи орнамент уникален. Поверхность покрыта ракушками и камнями.

Ножки приварены к каркасу, поэтому печь не касается земли. Из-за увеличенного дна, в топку можно положить больше дров, чем в аналогичные жаровни. Также в комплекте идет «Солнышко» для подвешивания шампуров.

Для переноса предусмотрены кованые ручки с кожаными покрытием. В комплекте идет 20 шампуров из нержавеющей стали.

Судя по отзывам, это оптимальная печь, если вы собираетесь готовить шашлык, но она не очень удобна для булочек и лепешек.

Амфора «Сармат Атаман»

Печь специально для приготовления еды на шампурах или сковородке-елочке. Тандыр Атаман имеет вытянутую форму, поэтому идеально подходит для мясных или овощных шашлыков. Отлично удерживает тепло из-за толщины стенки в 6 сантиметров. Подойдет, если вы захотите запечь целого гуся или баранью ногу.





Идет полный комплект: 12 шампуров, кочерга и колосник.

Изготовлен хорошо, но судя по отзывам, днище малоустойчивое. Необходимо покупать отдельную подставку или подготавливать место для установки.